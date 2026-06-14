Минобороны РФ заявило, что российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Группировки "Запад", "Центр", "Южная" и "Север" улучшили положение в зоне спецоперации, а "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Славгород, Лужки, Павловка, Бруски и Радьковка Сумской области", - говорится в его сообщении.

В ведомстве сообщили, что в Харьковской области военнослужащими группировки нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ и бригады теробороны. "Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронетранспортера, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - следует из сводки Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир Харьковской области, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчий Яр и Карповка Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве. По его данным, на этих участках украинская армия потеряла за сутки более 210 военных, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

Группировка войск "Центр" в течение суток улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленина, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области, заявили в министертсве. По его данным, армия Украины за сутки потеряла здесь более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Бондарево, Маломихайловка, Диброва, Просяная, Васильковка Днепропетровской области, Новоселовка, Терсянка и Червоная Криница Запорожской области", - сообщило Минобороны.

За сутки, по данным ведомства, в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла свыше 460 военных, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две 122 мм гаубицы Д-30.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Оехов, Новоандреевка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве.