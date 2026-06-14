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Минобороны заявило о продвижении российских военных в Константиновке

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток взяли под контроль 117 зданий в городе Константиновка (ДНР), ведут наступательные действия в данном населенном пункте.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населенном пункте Константиновка освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов",- заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Константиновка
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