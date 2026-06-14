Минобороны заявило о выходе войск РФ на северо-западные окраины Красного Лимана

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток взяли под контроль 37 зданий в городе Красный Лиман, вышли на его северо-западные окраины.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.