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Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встречи

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Если президент Украины Владимир Зеленский снова будет высказываться в пользу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, то он по-прежнему может приехать в Москву для этого, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Владимир Зеленский Юрий Ушаков
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