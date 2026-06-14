Нарушения энергоснабжения зафиксированы в четырех муниципалитетах Ингушетии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В ряде районов Ингушетии ведутся работы по восстановлению электроснабжения, прерванного из-за ливней, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в республиканском правительстве.

"В результате сильного ливня, грозы и порывистого ветра зафиксированы локальные нарушения электроснабжения в Магасе, Назрани, Сунже и Сунженском районе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" приступили к аварийно-восстановительным работам. Для устранения последствий непогоды задействованы 10 бригад общей численностью 30 человек и спецтехника. С 18:00 по решению оперативного штаба филиала введен режим повышенной готовности.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Как пояснили агентству в мэрии Магаса, из-за аварийной ситуации в трех микрорайонах столицы Ингушетии, а также частично на Набережной произошло отключение электроэнергии.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, до конца суток 14 июня, в течение суток 15, 16 июня в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с На реках прогнозируют подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема.