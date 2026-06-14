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Электроснабжение более 80% жителей восстановлено в Ингушетии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей в Ингушетии, сообщили "Интерфаксу" в республиканском правительстве.

"Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" продолжают работы по устранению последствий ливня, грозы и сильного ветра. По состоянию на 20:30 электроснабжение восстановлено более чем у 80% жителей", - сказал представитель кабинета министров.

По его данным, Магас обеспечен электроснабжением по резервным схемам, продолжаются технические мероприятия. В Сунже и Назрани подача электроэнергии восстановлена, специалисты отрабатывают отдельные заявки в сетях 0,4 кВ.

В Сунженском районе электроснабжение возобновлено практически всем ранее обесточенным потребителям. Работы продолжаются для небольшой части жителей сельских поселений Троицкое, Берд-Юрт и Аршты.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, до конца суток 14 июня, в течение суток 15, 16 июня в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. На реках прогнозируют подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объёма.

Сунжа Назрань Ингушетия
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