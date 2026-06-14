Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Краснодара, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале агентства в Max.

Ограничения действовали более часа. Ранее аэропорт Краснодара приостанавливал работу днем в воскресенье, тогда ограничения продлились около двух часов.

На данный момент ограничения еще действуют в аэропорту Сочи.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.