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В Ингушетии восстановили нарушенное из-за ливней электроснабжение

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершили восстановление электроснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Ингушетии.

"Вчера сильный дождь, гроза и порывистый ветер стали причиной технологических нарушений работе электросетевого комплекса республики. Для оперативного устранения последствий непогоды были задействованы 10 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых работали 30 специалистов", - сказал собеседник агентства.

К 20 часам в воскресенье электроснабжение было восстановлено для большинства потребителей. На текущий момент работы завершены во всех населенных пунктах, пострадавших от ливней с сильным ветром. Наиболее сложной оставалась ситуация в предгорных сельских поселениях Аршты и Берд-Юрт Сунженского района, где линия электропередачи проходит через труднодоступный лесной массив.

Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

По данным ГУ МЧС по Ингушетии, в течение суток 15, 16 июня в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. На реках прогнозируют подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема.

Россети Северный Кавказ МЧС ГУ Сунженский район
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