Поиск

В Севастополе ускорили процесс получения QR-кодов для покупки топлива

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя сократили до 2 минут время выдачи QR-кодов в чат-боте на покупку топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"Время выдачи кодов сократилось до 1.5-2 минут. В первую очередь это связано с изменением порядка заполнения информации для получения кода (вы можете ввести номер машины заранее), во вторую - с общей настройкой работы сервиса", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Как сообщалось, с пятницы процесс выдачи QR-кодов для покупки топлива оптимизировали: ввести номер машины в чат-бот теперь можно заранее, до начала распределения кодов. Полученный в воскресенье QR-код будет работать только в понедельник с 9:00 до 21:00.

В воскресенье бензин и дизельное топливо в сети "Тэс" также отпускали только по QR-кодам, на восьми заправках другой сети - "Атан" - была свободная продажа.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Михаил Развожаев Крым Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Севастополе ускорили процесс получения QR-кодов для покупки топлива

Минобороны РФ сообщает о поражении более 100 БПЛА за семь часов воскресенья

 Минобороны РФ сообщает о поражении более 100 БПЛА за семь часов воскресенья

Что произошло за день: воскресенье, 14 июня

Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком

 Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком

Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию

Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием

Мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении трансформаторных подстанций вокруг города

Сорок украинских дронов уничтожены над Брянской областью

Несколько ключевых энергообъектов повреждено в Запорожской области

Военные РФ нейтрализовали с 7:00 до 14:00 над регионами 110 дронов ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9905 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2645 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов