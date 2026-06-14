В Севастополе ускорили процесс получения QR-кодов для покупки топлива

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя сократили до 2 минут время выдачи QR-кодов в чат-боте на покупку топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"Время выдачи кодов сократилось до 1.5-2 минут. В первую очередь это связано с изменением порядка заполнения информации для получения кода (вы можете ввести номер машины заранее), во вторую - с общей настройкой работы сервиса", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Как сообщалось, с пятницы процесс выдачи QR-кодов для покупки топлива оптимизировали: ввести номер машины в чат-бот теперь можно заранее, до начала распределения кодов. Полученный в воскресенье QR-код будет работать только в понедельник с 9:00 до 21:00.

В воскресенье бензин и дизельное топливо в сети "Тэс" также отпускали только по QR-кодам, на восьми заправках другой сети - "Атан" - была свободная продажа.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.