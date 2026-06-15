Свободная продажа топлива в Севастополе в понедельник будет доступна на восьми АЗС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива отдельных марок в понедельник будет организована на восьми автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"С 10:00 на восьми заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

В частности, бензин АИ-92 можно будет приобрести на АЗС в селе Верхнесадовое, на Камышовом шоссе, на улицах Хрусталева и Генерала Мельника, а также на АЗС в Инкермане на Симферопольском шоссе.

Бензин АИ-95 Ultra будет доступен на АЗС на улице Хрусталева, в селе Гончарное, 16 и на Камышовом шоссе.

Дизельное топливо ДТ Ultra поступит в свободную продажу на АЗС на Камышовом шоссе, 12б, на улице Хрусталева и в Гончарном.

В воскресенье топливо в свободной продаже было доступно на восьми заправках сети "Атан".

При этом в сети АЗС "ТЭС" заправка продолжится только по QR-кодам. Как отметил Развожаев, персональный QR-код дает право приобрести до 20 литров конкретной марки топлива для конкретного автомобиля и действует только при его предъявлении.

С учетом проблем с поставками топлива, власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина.

Ограничения на АЗС на продажу топлива ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей. С 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.