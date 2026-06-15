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Три человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор под Тулой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Жилой сектор городского округа Тула в ночь на понедельник подвергся атаке беспилотников, сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

"К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении губернатора в Max.

По данным властей, атака затронула несколько населенных пунктов - Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. В этих поселках повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты.

На месте работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве развернута работа оперативного штаба, добавил Миляев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2026 года Военная операция на Украине
Тула Дмитрий Миляев Тульская область
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