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Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий, три человека погибли при атаке БПЛА на Тульскую область, Сборная Германии разгромила команду Кюрасао

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий. 19 июня в Швейцарии стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.

- Дональд Трамп объявил о завершении морской блокады Ирана и возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

- Проект меморандума предусматривает немедленное и окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Иран подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не создавать ядерное оружие. США в течение 60-дневного переговорного периода обещают не наращивать численность войск на Ближнем Востоке и не вводить новые санкции. Проект также предполагает разблокировку $24 млрд замороженных иранских активов.

- Три человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор под Тулой, сообщил глава области Дмитрий Миляев. В четырех поселках повреждены жилые дома и коммерческие объекты.

- Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области получили повреждения при атаке БПЛА. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках, летевших к столице. Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию с соответствующими органами.

- Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 мандата в парламенте республики, оппозиция - 41, сообщили в ЦИК.

- Футболисты сборной Германии со счетом 7:1 победили команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Сборные Нидерландов и Японии завершили матч со счетом 2:2.

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