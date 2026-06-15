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Аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу

Аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу
Фото: Роман Владимиров/РИА Новости

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщили в Росавиации в понедельник.

"Аэропорты Иваново (Южный), Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник приостановил работу аэропорт Калуги. Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Нижний Новгород Иваново Росавиация Ярославль
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