Российские военные заявили об уничтожении почти 100 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Север" и "Южной" за сутки уничтожили 99 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщили в понедельник представители пресс-центров российских группировок.

"Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 12 антенн связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink и четыре наземных робототехнических комплекса", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

По его словам, в зоне ответственности группировки поражены семь пунктов управления БПЛА, 36 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, а также сбито 11 украинских беспилотников.

"Расчетами ПВО группировки уничтожены четыре барражирующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолетного типа, 91 тяжелый боевой гексакоптер противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Кроме того, в зоне ответственности группировки "Запад" вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления БПЛА, 17 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ, проинформировал Бигма.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых заявил, что за сутки были вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 88 дронов, 47 тяжелых боевых дронов R18, пять квадроциклов, пять багги и пять НРТК ВСУ.