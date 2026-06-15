Над Тульской областью ночью сбиты 16 беспилотников

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении военными атаки украинских беспилотников.

"Прошедшей ночью 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - сообщил Миляев в своем канале в Мах в понедельник.

Он отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Миляев сообщал, что в ночные часы при атаке беспилотников на жилой сектор городского округа Тула погибли три мирных жителя, еще трое получили ранения, в том числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.