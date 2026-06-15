Военные РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, военным аэродромам и территориальным центрам комплектования, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования", - говорится в сообщении ведомства.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.