Атакованные БПЛА предприятия в татарстанском Нижнекамске работают в штатном режиме

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подвергшиеся атаке беспилотников предприятия Нижнекамска (Татарстан) работают штатно, сообщил мэр города Радмир Беляев на совещании в понедельник.

"Предприятия, где были зафиксированы последствия атаки, продолжают работу в штатном режиме. Производственный процесс не остановлен", - сказал Беляев.

Ранее сообщалось, что 12 июня была совершена массированная атака БПЛА на Закамский регион республики. В результате был поврежден жилой дом, пострадали четыре человека. Также атаке подверглись предприятия региона. Уточнялось, что под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. Последствия атаки БПЛА на предприятие в Татарстане устранены.

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