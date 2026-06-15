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ФСБ выявила мошенничество с акциями компаний РФ на 7 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила об аресте трех и домашнем аресте двух человек из руководства кипрской офшорной компании "Mind Money Limited" и их сообщников по делу о мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний.

"Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании "Mind Money Limited" (ранее "ZerichSecurities Ltd.") и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей",- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в понедельник.

Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест.

"Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках", - сообщили в ФСБ.

Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, "используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере".

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России.

По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн рублей.

ФСБ
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