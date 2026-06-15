Курская АЭС вывела энергоблок №4 в ремонт с модернизацией

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Курская АЭС вывела четвертый энергоблок в планово-профилактический ремонт с модернизацией, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"14 июня 2026 года энергоблок № 4 Курской АЭС в соответствии с годовым графиком концерна "Росэнергоатом" выведен в планово-предупредительный текущий ремонт (ППР), в рамках которого специалисты выполнят большой объем работ по управлению ресурсными характеристиками блока и модернизации его оборудования", - говорится в сообщении.

В частности, комплекс запланированных на энергоблоке мероприятий будет включать более 12,6 тыс. позиций. Основные работы пройдут в реакторном и турбинном цехах, в их числе ремонт оборудования контура многократной принудительной циркуляции, системы аварийного охлаждения реактора, системы продувки и расхолаживания, турбогенераторов № 7 и 8.

Модернизация касается графитовой кладки реактора для обеспечения ее эксплуатационных параметров. В целом намечено выполнить девять видов модернизационных работ, включая обновление стоек и рабочих станций, входящих в состав комплексной системы контроля, управления и защиты, систем автоматического регулирования энергоблока и основного конденсата.

Курская АЭС входит в число крупнейших атомных станций страны, доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт (за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации).