Совбез обсудил защиту критической информационной инфраструктуры от кибератак

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На заседании комитета по проблемам информационной безопасности научно-экспертного совета Совета безопасности России обсудили подходы к оценке состояния защиты информации от кибератак, сообщил аппарат Совбеза.

"На заседании рассмотрены научно-методические подходы к оценке состояния защиты информации и обеспечения защищенности объектов критической информационной инфраструктуры от компьютерных атак", - говорится в сообщении.

Обязанность обеспечивать безопасность объектов критической информационной инфраструктуры законом возлагается на владельцев систем и объектов.

"В ходе заседания рассмотрены существующие и перспективные модели и методики оценки показателей, требуемых для проведения указанной оценки на объектовом, отраслевом и ведомственном уровнях", - сказано в сообщении.

Государственным органам рекомендовано учесть результаты заседания для подготовки материалов в докладах президенту Владимиру Путину о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.