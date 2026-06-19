Суд взыскал почти 165 млн рублей с экс-депутата Волгоградской облдумы Короткова

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов бывшего депутата Волгоградской областной думы Сергея Короткова, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Взысканы 164,8 млн рублей.

Суд установил, что с 2020 по 2025 год на банковские счета Короткова от двух подконтрольных ему фирм - "Завод стальных конструкций" и "Компания СтройИнвест" - поступило более 164,8 млн рублей. Полученные деньги депутат не отражал в ежегодных декларациях о доходах, хотя по закону обязан был это делать.

Кроме того, согласно материалам дела, Коротков, будучи депутатом областной думы, систематически нарушал антикоррупционные запреты. Каждый год в рамках декларационной кампании он отчитывался лишь о дивидендах от трех компаний - ООО "Комплексстрой", ООО "Компания СтройИнвест" и ООО "Земля Профи". Тем самым создавая видимость соблюдения закона, парламентарий оформлял передачу долей в этих фирмах в доверительное управление своей матери и дочери.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что реально бизнесом управлял сам Коротков. Он лично давал указания директору и сотрудникам ООО "Земля Профи" о том, как распределять финансы. Вместе с родственниками он также активно участвовал в работе ООО "Компания СтройИнвест". Все эти компании, сам депутат и его семья действовали как единый механизм: между ними регулярно проходили операции по выдаче беспроцентных займов, а Коротков был одним из ключевых управленцев всей схемы.

В итоге суд пришел к выводу, что экс-депутат вопреки прямым запретам занимался предпринимательством и управлял коммерческими структурами, причем делал это неоднократно и грубо нарушая антикоррупционные требования.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.