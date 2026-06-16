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В Воронеже ОГЭ прервали из-за эвакуации в укрытия

Эвакуируют девятиклассников из 54 пунктов проведения экзаменов в Воронеже и одного - в Нововоронеже

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Воронеже и Нововоронеже приостановили проведение госэкзамена для девятиклассников в связи с эвакуацией в укрытие из-за непосредственной угрозы атаки беспилотников, сообщило правительство Воронежской области.

"В настоящее время ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в Воронеже и из одного в Нововоронеже находятся в укрытиях - до момента, пока не будет сообщено о возможности их покинуть", - говорится в сообщении.

В регионе действуют алгоритмы безопасности при различных внешних угрозах на экзаменах. После получения сигнала об опасности участники экзамена и работники пункта организованно переходят в укрытия. После отмены тревоги выпускники вернутся в аудитории, им будет предложено оценить самочувствие и возможность продолжать экзамен. Для желающих экзамен продлят, а те, кто откажется, смогут прийти в резервные дни. Если время пребывания в укрытии превысит 2 часа, экзамен будет перенесен для всех.

В Воронеже и Нововоронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Нововоронеж Воронеж Воронежская область
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