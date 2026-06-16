Экзамен ГИА в Воронеже перенесли на резервный день из-за угрозы беспилотников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Принято решение о переносе экзамена ГИА для девятиклассников Воронежа на резервный день в связи с длительной эвакуацией учеников во время угрозы атаки беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"В настоящий момент министерством образования Воронежской области принято оперативное решение о переносе экзамена в Воронеже на резервный день, так как все его участники оставались в укрытиях более 2 часов, до 12:00. Проведение экзамена в этот день признано нецелесообразным. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников", - говорится в сообщении.

При этом для выпускников Нововоронежа экзамен был возобновлен, но в связи с новым сообщением об угрозе атаки дети вновь отправлены в убежище.

"Угроза (непосредственной атаки БПЛА - ИФ) в Нововоронеже снята, экзамен для желающих будет возобновлен. Если будет третий спуск (в укрытие - ИФ), то будет в любом случае перенос на резервный день, вне зависимости от времени, проведенного в укрытии", - сообщает облправительство.

Как сообщалось, сдача ГИА в Воронеже и Нововоронеже была временно приостановлена в пунктах проведения в связи с эвакуацией в укрытие из-за непосредственной угрозы атаки беспилотников. Это касалось учеников, сдававших экзамен в 54 пунктах областного центра и одном в Нововоронеже.