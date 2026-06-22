Вопрос о восстановлении полотна "Оборона Севастополя" решат после ремонта здания панорамы

Минкультуры определится с восстановлением полотна "Оборона Севастополя" после ремонта крыши

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры считает, что нужно срочно восстановить крышу панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годы", которая была повреждена в результате атаки БПЛА, вопрос о создании нового полотна будет решен после ремонта, сообщило ведомство.

"По итогам осмотра было принято решение о необходимости срочного восстановления крыши, чтобы сохранить каменные стены здания от последствий атмосферных осадков и возможных разрушений. Также определили приоритеты: после восстановления кровли следующим этапом станут ремонтно-реставрационные работы внутри здания (поскольку внешний фасад цел) и только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ", - говорится в сообщении.

Делегация Минкультуры России провела предварительный визуальной осмотр здания вместе с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным

"Серьезно пострадало выставочное пространство - так называемая "круговая галерея", где предполагалось разместить новую экспозицию, рассказывающую об истории Севастополя. Часть перекрытий потолка обрушилась, но уцелели каменные перегородки экспозиционных залов круговой галереи. От зонта-рефлектора остался алюминиевый каркас, который крепится к лебедке, расположенной в бельведере. Светоотражающий материал сгорел. Частично повреждены инженерные сети отопления, вентиляции, видеонаблюдения в экспозиционных залах. Также были зафиксированы значительные повреждения предметного плана, обследованы крышу здания и осмотрены спасенные сотрудниками Музея обороны Севастополя фрагменты полотна", - добавили в ведомстве.

Утановлено, что "фасад здания, элементы остекления дверных и оконных заполнений здания - в удовлетворительном состоянии, все скульптурные композиции - бюсты, размещенные по периметру здания, - целы".

"Часть помещений - вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников на входе в здание, где предполагалось разместить экскурсионный отдел - не пострадали от пожара. Декоративные элементы - витражное панно, декоративные ограждения и перила из латуни на винтовой лестнице и смотровой площадке, где посетители осматривали полотно и предметный план, мраморный пол внутри здания, декоративные элементы входной группы, отреставрированный кораблик на бельведере здания, покрытый сусальным золотом, гипсовые барельефы, требующие частичной реставрации - целы", - добавили в ведомстве.

Кроме того, сохранился скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо - основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы.