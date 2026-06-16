Более 90% полотна панорамы в Севастополе утрачено после пожара

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В результате пожара в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." уничтожено более 90% живописного полотна и свыше 99% предметного плана, однако часть экспонатов и фрагментов удалось сохранить, сообщает пресс-служба музея.

"По предварительным подсчётам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учётом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности пушки и ядра, металлические элементы экспозиции", - говорится в сообщении.

В музее уточнили, что часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками в ходе реставрационных работ и находилась вне зоны предметного плана.

Сохраненные фрагменты планируется использовать при дальнейшем восстановлении экспозиции. Предметы и материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы.

В пресс-службе также привели слова заведующей отделом "История Крымской войны 1853-1856 гг." Екатерины Малиновской.

По её словам, степень повреждения полотна оказалась высокой, в том числе из-за конструктивных особенностей экспозиции и воздействия воды при тушении пожара.

"Сохранность фрагментов панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." хуже, чем у полотна панорамы "Штурм 6 июня 1855 года" (...). На текущее состояние живописи повлияло и тушение пожара водой", - пояснила Малиновская.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник в минувшую среду повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". Здание, по данным губернатора, получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожено.