Музейные работники опасаются обрушения светового фонаря на крыше панорамы в Севастополе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Существует риск обрушения конструкции светового фонаря на крыше панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." после пожара , заявил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

"Конструкция светового фонаря и элементы его остекления (которых было 320) частично деформированы и разрушены в результате воздействия высоких температур. В настоящее время существует опасность обрушения конструкции светового фонаря вниз, где находилась смотровая площадка и предметный план", - приводит пресс-служба музея слова Смородкина.

В музее уточнили, что визуально конструктив крыши в целом сохраняет целостность, однако требует обследования несущих конструкций и решения о возможности дальнейшей эксплуатации.

Также пресс-служба сообщает, что в результате пожара выгорели теплоизоляционные слои купола, а медная обшивка кровли деформирована.

При этом часть элементов здания сохранилась: отреставрированные фасады, а также ряд помещений, включая вестибюль и боковые кабинеты, не пострадали.

В музее добавили, что окончательная оценка состояния здания и ущерба возможна только после проведения дополнительных экспертиз с привлечением профильных специалистов.

В настоящее время на объекте работают специалисты ГКУ "Спасательная служба Севастополя", которые проводят демонтаж аварийных элементов кровли, представляющих угрозу безопасности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". Здание, по данным губернатора, получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожено.