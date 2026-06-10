Развожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"

Панорама "Оборона Севастополя" Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожено в результате удара беспилотника по зданию музея, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Пострадавших нет. Полотно практически уничтожено", - написал Развожаев в своем канале в Мах в среду.

Он отметил, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

Ранее Развожаев сообщил, что беспилотник в среду повредил здание панорамы "Оборона Севастополя".