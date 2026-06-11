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Фрагменты полотна панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти

Фрагменты полотна панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Специалисты музея обороны Севастополя приступают к обследованию здания панорамы и музейных предметов после ликвидации пожара, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Сейчас первоочередной задачей становится оценка состояния здания и музейных предметов после 29-часового пожара. Сейчас мы приступаем к следующему этапу - обследованию помещений, фиксации повреждений и определению объёма необходимых восстановительных работ. Нам удалось спасти фрагменты полотна, и сейчас ведутся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания", - приводятся в сообщении слова директора музея Михаила Смородкина.

В музее напомнили, что специалисты экстренных служб полностью ликвидировали пожар к 08:00 четверга и исключили риск повторного возгорания.

По данным пресс-службы, после получения полного доступа в здание сотрудники музея совместно с экспертами и представителями следственных органов проведут обследование помещений и музейных предметов, а также определят объём необходимых восстановительных работ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник в минувшую среду повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". Здание, по данным губернатора, получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожено.

Михаил Развожаев Севастополь
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