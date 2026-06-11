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В Севастополе потушен пожар в здании панорамы, возникший после атаки БПЛА

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о возгорании музейного здания вследствие атаки поступила в ночь на 10 июня. К месту незамедлительно прибыли силы МЧС России, Спасательной службы города и флота. Пожару был присвоен четвёртый, наивысший ранг сложности: работы велись в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки и при сильном задымлении.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, однако они серьёзно пострадали от пламени и высоких температур.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в среду, что беспилотник повредил здание панорамы "Оборона Севастополя", внутреннее убранство музея уничтожено. Пострадавших и погибших нет.

МЧС России Михаил Развожаев Севастополь
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