Президент РФ встретится во вторник с выпускниками высших военных учебных заведений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет ряд мероприятий, в том числе вручит орден Жукова президентскому полку.

"Сегодня достаточно насыщенный рабочий день. Совсем скоро мы ожидаем, что в Большом Кремлевском дворце состоится традиционная ежегодная встреча президента с выпускниками высших военных учебных заведений России", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он добавил, что речь идет об образовательных организациях Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД , СКР и ФСИН.

"Также сегодня состоится мероприятие, которое мы ранее анонсировали, но оно переносилось из-за рабочего графика президента, президентскому полку будет вручен орден Жукова. Это будет по случаю 90-летия президентского полка. Также будет торжественная церемония в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - сказал Песков.

В середине дня Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. "Профильная тема - старт и реализация программы "Наставничество" для выпускников медицинских учебных учреждений, это когда выпускники проходят практику у себя в регионах и не переезжают в другие регионы. Важное мероприятие, будет доклад Мурашко (глава Минздрава Михаил Мурашко - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента.

Посредством видеоконференции президент свяжется с различными областями, в ходе которой студенты медицинских вузов расскажут об этой программе.

"Также традиционно будут рассмотрены текущие вопросы, наиболее актуальные вопросы повестки дня", - сказал Песков, заметив, что в графике президента запланирован еще ряд встреч непубличного характера.