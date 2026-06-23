Судоходство в Волго-Каспийском канале возобновлено, на восстановление графиков потребуются недели. Обзор

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Участники судоходной отрасли не ждут быстрого восстановления графиков движения и заходов судов в порты Астраханской области после возобновления судоходства на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), на нормализацию ситуации могут уйти недели, прогнозируют они.

Паводок в низовьях Волги привел к интенсивному заилению морской части на одном из наиболее проблемных участков Волго-Каспийского канала (151-155 км) и снижению проходных глубин. Для решения проблемы и проведения аварийных дноуглубительных работ движение судов на участке ВКМСК было закрыто 19 июня, ограничения действовали несколько дней. Судовладельцы и стивидорные компании оказались вынуждены скорректировать свои графики и маршруты.

Рекордное половодье

Причиной приостановки движения судов по каналу и необходимости проведения экстренных дноуглубительных работ стало рекордное за последние 20 лет половодье в регионе. По данным службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, общий объем весеннего половодья составил около 120 куб. км воды против 84 куб. км годом ранее. Продолжительность половодья достигла 65 суток, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 37 суток. Для нереста рыбы и экосистемы дельты Волги паводок благоприятен, но для судоходства значительные объемы воды дали обратный эффект. Как пояснили власти Астраханской области, в условиях падения уровня Каспия перепад уровней воды в канале во время паводка превышает 1,5 м, что увеличивает скорость течения и, как следствие, интенсивность скопления донных отложений. После завершения периода сбросов песок и ил начали активно оседать на отдельных участках судоходной трассы, что привело к снижению глубин и необходимости экстренного наращивания объемов дноуглубительных работ.

Каспийская пробка

По данным участников рынка перевозок, опрошенных "Интерфаксом", "в пробке" на вход и на выход из ВКМСК оказались десятки судов, большая часть из которых ожидала со стороны Каспийского моря. По данным представителя стивидорной компании "Юг-терминал" Юрия Вязова, в ожидании входа в канал в понедельник стояло около 50 судов. "Допустим, что 10 судов идут к нам (в порт - ИФ). Грубо говоря, необходимо 12-15 дней, чтобы работа пошла в обычном режиме", - сказал собеседник агентству.

Как сообщил "Интерфаксу" агент астраханской трейдинговой компании, после открытия движения суда с осадкой более 3 метров все равно вынуждены ожидать улучшения условий прохождения канала. "Проходят суда с осадкой 3 метра. Но средняя осадка там 3,4-3,45 метров. Если судно с грузом, с зерном, то по осадке уже 3,6-3,7 метров. Единственный вариант - стоять и ждать", - отметил эксперт.

"Нормализация такого рода затора может занять от семи рабочих дней до двух недель, поскольку каждый корабль должен еще пройти водолазный осмотр", - сказал представитель трейдинговой компании.

Расстановка судов

Представители стивидорных компаний региона отмечают, что терминалы продолжают функционировать, хоть и вынуждены корректировать графики. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Астраханский порт" (один из крупнейших терминалов в порту Астрахань) Максим Колташев, терминал работает в обычном режиме с корректировкой графика. Глава ООО "ПКФ "Центральный грузовой порт" (стивидор в порту Астрахань) Егор Полянский сказал агентству, что компания в настоящее время также адаптирует свою работу под график захода судов.

Генеральный директор ООО "Юг Терминал" Юрий Вязов, в свою очередь, сообщил, что из-за задержек судов склады терминала практически переполнены. "Канал был закрыт с 10 по 12 июня и с 19 снова закрыт. За это время у нас прошло два судна. Около 70 тыс. тонн зерна хранится на складе в ожидании судов. На станции сейчас на данный момент 100 ж/д вагонов, которые у нас тоже должны выгрузиться по освобождении складов, а мы склады не можем освободить", - сказал Вязов.

Руководитель еще одного стивидора в порту Астрахань, в свою очередь, подчеркнул, что работа порта в настоящее время свелась к режиму ожидания. "Мы ожидаем несколько судов, они у нас стоят на внешнем рейде", - отметил представитель порта.

Поддержание глубин

Согласно навигационным материалам службы капитана морского порта Оля, по состоянию на утро вторника глубина по контрольным промерам на участке 150-155 км составляет 3,6 метров. Фактическая глубина с учетом горизонта воды оценивается в 3,38 метров, а проходная осадка судов - в 3,08 метров.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта информацию о количестве ожидающих прохода судов и корректировке графиков судозаходов не комментируют. По данным Росморречфлота, для проведения аварийно-восстановительных дноуглубительных работ планируется привлечь два дополнительных земснаряда. На данный момент дноуглубительные работы проводятся одновременно с движением судов, на участке круглосуточно работают семь земснарядов и 26 вспомогательных судов. Плановый срок выхода на максимально востребованные осадки - 2 июля.

Волго-Каспийский морской судоходный канал - ключевое звено международного транспортного коридора "Север - Юг". В 2022 году президент Владимир Путин поручил провести работы по углублению канала для достижения судов с проходной осадкой не менее 4,5 метров. Канал соединяет участок реки Бахтемир (главный рукав в дельте Волги) и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Он позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань. Через них проходят грузы широкой номенклатуры - от зерна и пиломатериалов до металла, химической продукции, оборудования и контейнеров.