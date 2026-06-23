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Президент РФ сказал о готовности адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Президент особо отметил, что с началом специальной военной операции "произошло качественное развитие многих видов вооружений".

"Назову лишь одну цифру: в минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения", - сказал Путин, упомянув также робототехнические комплексы различного назначения.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. "Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надёжно обеспечив военную безопасность каждого государства", - отметил президент РФ.

Владимир Путин
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