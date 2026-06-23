Шойгу ожидает, что Россия усилит противодействие атакам беспилотников

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться, власти РФ уделяют этому огромное внимание, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

"Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться", - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет отвечать на усилившиеся удары Украины по гражданским объектам, в том числе в Крыму.

"Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте, и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это министерство энергетики, министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, министерство промышленности", - добавил Шойгу.