Роспотребнадзор усилит мониторинг инфекций, передающихся комарами

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе за инфекциями, которые передаются комарами.

"Территориальным органам поручено усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе энтеровирусными инфекциями, геморрагическими лихорадками и опасными инфекциями. Актуальными, в том числе, являются инфекции, передающиеся комарами. Организован комплекс мер по их профилактике", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями.