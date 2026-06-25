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СКР настаивает на введении уголовной ответственности для юридических лиц

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет настаивает на введении уголовной ответственности для юридических лиц, заявил советник главы ведомства Александр Федоров.

"Поскольку финансирование терроризма, международное отмывание денежных средств, сложные коррупционные и транснациональные схемы часто реализуются через корпоративные структуры, без ответственности юридических лиц возможности экстерриториального уголовного преследования объективно ограничены", - сказал он в ходе Петербургского международного юридического форума.

Федоров отметил, что в 2015 году по инициативе ведомства соответствующий законопроект уже был внесён в Госдуму, однако позднее снят с рассмотрения.

"Актуальность этой идеи сохраняется", - подчеркнул представитель СКР.

СКР
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СКР настаивает на введении уголовной ответственности для юридических лиц

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