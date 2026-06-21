В Севастополе отменили продажу топлива по QR-кодам в воскресенье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Топливо в воскресенье не будут продавать по QR-кодам на сети АЗС "ТЭС" в Севастополе, поставки задерживаются, сообщил губернатор города Михал Развожаев.

"Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЭС". На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

В субботу, по данным Развожаева, свободная продажа топлива была организована на восьми АЗС "Атан" в Севастополе, а также двух заправках "ТЭС". Власти города ежедневно публикуют перечень заправок, где можно приобрести бензин и дизельное топливо без QR-кодов. При этом сохраняются ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Как сообщалось, 22 мая ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.