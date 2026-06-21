В Крыму приостановили свободную продажу топлива и отпуск по талонам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Свободную продажу топлива, а также отпуск его по талонам приостановили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в воскресенье.

"Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, топливо будут отпускать только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.

Аксенов отметил, что о всех дальнейших решениях в связи с ситуацией с топливом власти сообщат дополнительно.

На Крымском полуострове из-за логистических сложностей с конца мая действуют ограничения на продажу топлива. С 22 мая АЗС в Севастополе ограничили отпуск бензина объемом 20 литров на человека. С 29 мая ограничения на реализацию топлива начали вводить в Крыму.