Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Кузбассе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кемеровские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей 25 июня, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

27 июня в дежурную часть отдела полиции "Кировский" УМВД России по Кемерово обратилась женщина с заявлением о пропаже ребёнка. 12-летняя девочка ушла из дома утром 25 июня и не вернулась.

"Полицейские обнаружили тело девочки на кладбище в том же районе города. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство - ИФ)", - пишет Волк в своем канале в Max.

Отмечается, что злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело, специалистам экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого.

"Им оказался 54-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина освободился из мест лишения свободы только в мае текущего года", - говорится в сообщении.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу установили его местонахождение и задержали при силовой поддержке коллег из Росгвардии.