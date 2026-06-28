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Под контроль РФ перешли два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток группировка войск "Восток" взяла под контроль два населенных пункта.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве отметили, что в ходе боев за населенный пункт Писанцы уничтожено до взвода украинских военных, вскрыты и поражены укрытия с техникой. "Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки "Восток" занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что в Новоселовке ВСУ выбиты из укрепленных позиций.

"Установление контроля над населенным пунктом позволяет подразделениям группировки "Восток" усилить давление на оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - сообщают российские военные.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, уничтожила до свыше 490 человек, а группировка "Днепр" в Запорожской области за сутки уничтожила до 40 военнослужащих , 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Писанцы Новоселовка Днепропетровская область Запорожская область
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