Военные сообщили о поражении лагеря оперативного центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Удар беспилотниками "Герань" нанесен по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" украинской армии в районе населенного пункта Прибугское (Волошская коса) Николаевской области, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

"Ударом пяти высокоточных БПЛА "Герань" войск беспилотных систем поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения - каркасных лодок и безэкипажных катеров противника. средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар "Геранями" "осуществлен в режиме самонаведения".

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения этого удара.