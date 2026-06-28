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Военные сообщили о поражении лагеря оперативного центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Удар беспилотниками "Герань" нанесен по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" украинской армии в районе населенного пункта Прибугское (Волошская коса) Николаевской области, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

"Ударом пяти высокоточных БПЛА "Герань" войск беспилотных систем поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения - каркасных лодок и безэкипажных катеров противника. средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар "Геранями" "осуществлен в режиме самонаведения".

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения этого удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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