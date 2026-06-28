Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре ТЭК Украины

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ и инфраструктурным объектам, используемым ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 141 районе.