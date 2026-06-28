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Один человек погиб и шестеро ранены в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, еще шестеро пострадали за сутки в Запорожской области в результате украинских ударов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max в воскресенье.

По словам губернатора, украинский дрон атаковал грузовик в Бердянском округе, один человек погиб, двое ранены. Еще один человек пострадал после удара БПЛА на трассе Энергодар - Днепровка. В Михайловском округе дрон атаковал автостоянку, ранен мужчина. Еще два человека пострадали после удара беспилотника по гражданским машинам в селе Азовское.

Кроме того, по словам Балицкого, ВСУ целенаправленно атаковали поля со злаковыми культурами в Мелитопольском округе, начались пожары, площадью 2 га и 20 га. Их потушили.

Запорожская область Евгений Балицкий
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