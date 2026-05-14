Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг проголосовала за назначение Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека в РФ.

Ее кандидатура была выдвинута фракцией "Справедливая Россия". За нее проголосовали 301 депутат, против - 4, воздержались - двое.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ранее занимавшие пост омбудсмена Элла Памфилова и Татьяна Москалькова "сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими". "И надо сказать, вот за прошедшее время этот институт, он совершенствовался, повышалось качество его работы", - сказал Володин журналистам.

Назначение уполномоченного по правам человека прошло на конкурентной основе - рассматривались также еще две кандидатуры: выдвинутого на должность омбудсмена фракцией КПРФ Артема Прокофьева, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, и фракцией ЛДПР - Ивана Сухарева, первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

В ходе рассмотрения состоялись выступления кандидатов. Также они ответили на вопросы представителей всех политических фракций.

Лантратова до назначения занимала должность председателя комитета Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Полномочия уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд. Согласно закону, одно лицо не может оставаться на должности омбудсмена более двух сроков подряд.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил слова благодарности Москальковой за работу на посту омбудсмена.

"Работа очень большая, многоплановая, и я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое", - заявил Путин 12 мая на встрече с Москальковой после ее доклада о проделанной на посту работе.