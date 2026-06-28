Четыре человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП под Астраханью

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе Астрахань-Волгоград в районе поселке Сероглазово, еще двое госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, авария произошла около 17:30 по московскому времени, столкнулись автомобили Ford Focus и Chevrolet Niva.

"В результате ДТП трое пассажиров скончались на месте, водитель автомобиля Нива Шевроле - в автомобиле скорой помощи. Водитель и пассажиры двух автомобилей госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Надзорными ведомством проводится проверка инцидента.