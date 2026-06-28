Президент РФ констатирует наличие проблем с топливом и очередей на заправках

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о проблемах с топливом для автомобилистов и бизнеса, а также отметил очереди на заправках.

"Вы хорошо знаете, что проблемы для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

"Нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти", - отметил он.

Президент РФ заявил, что нужно свести к минимуму последствия ударов по объектам инфраструктуры РФ.

Путин подчеркнул, что "сегодня в широком составе с участием руководителей наших ведущих энергетических компаний предлагается рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций".

Президент также предложил обсудить, "как реализуются уже принятые решения". "Мы с коллегами в постоянном контакте, но попросил собраться всех, чтобы обменяться мнениями о том, как выстраивать эту работу совместно", - сказал он.

Путин подчеркнул, что "на максимуме используются мощности крупнейших НПЗ, задействован потенциал средних и малых предприятий, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды".