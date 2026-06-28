Путин назначил новых прокуроров Дагестана, Башкирии, Саратовской и Воронежской областей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил прокуроров четырех российских регионов.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, глава государства назначил на 5-летний срок Дениса Авдеева прокурором Дагестана, Ивана Грибова - прокурором Башкортостана, Романа Пантелеева - прокурором Саратовской области; Сергея Филипенко - прокурором Воронежской области.

Тем же указом Путин освободил Авдеева от должности Восточно-Сибирского транспортного прокурора, Грибова - от должности прокурора Владимирской области, Пантелеева - от должности прокурора Амурской области, Филипенко - от должности прокурора Саратовской области.