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Музей Мирового океана в Калининграде отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музей-заповедник "Музей Мирового океана" (г. Калининград) к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье

Тем же указом Путин поручил министерству культуры РФ внести "Музей-заповедник "Музей Мирового океана" в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Помимо этого, глава государства дал распоряжение правительству РФ обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности Музея как особо ценного объекта культурного наследия народов России.

Владимир Путин
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