Путин назвал главной задачей защиту гражданского населения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики являются главной задачей.

"Необходимо также слаживание работы всех уровней и инфраструктур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру, и самое главное - людей. Главная задача здесь - защита людей, гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности", - сказал Путин, отвечая на вопрос корреспондента ИС "Вести" Павла Зарубина.