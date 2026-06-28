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Путин заявил, что Киев пытается расколоть российское общество ударами по инфраструктуре

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Украинские удары по критической инфраструктуре России преследуют цель внести раскол в обществе, приостановить наступление российских вооруженных сил и навязать свои условия для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, но и для подпитки информационной кампании. И если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции как части противоборства с Россией. Как минимум с целью породить в нас неуверенность в наших силах, а еще лучше - довести до раскола в российском обществе и заставить приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения. А также создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника, условиях", - заявил Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул: "Мы не дадим им такого шанса, тем более что все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте".

"Это принципиально важно. Все удары, куда бы они ни наносились, абсолютно не влияют на положение на фронте на линии боевого соприкосновения", - заявил президент РФ.

Удары по объектам внутри России абсолютно не влияют на ситуацию на фронте, добавил Путин.

Владимир Путин Украина Россия инфраструктура удары
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