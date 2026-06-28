Путин заявил, что 96% Константиновки в ДНР находятся под российским контролем

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что 96% населенного пункта Константиновка в ДНР находятся под контролем российских вооруженных сил.

"Можно вернуться к боевой работе южной группировки войск, которые ведут бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ, города Константиновка. 96% города в наших руках", - сказал Путин отвечая на вопросы автора информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.